Ag. Cambiaso: “Il rinnovo è stato semplice. Motta? Porterà le sue idee alla Juve”

Intervistato da Tuttosport l'agente di Cambiaso ha parlato delle qualità del terzino della Juve e delle idee di Thiago Motta

Intervistato da Tuttosport l’agente di Cambiaso ha detto: “Il contratto rinnovato è stato semplice, quando c’è intelligenza tra le parti, tutto diventa semplice. Abbiamo riscontrato disponibilità totale anche da parte della Juve che ci ha mostrato stima, amore e voglia di evidenziare i valori tecnici e umani di Andrea. Thiago Motta? Porterà le sue idee alla Juve e poi la tempistica di applicazione dipenderà dai giocatori. Mi torna in mente Sacchi che per trasmettere i suoi convincimenti fece vedere le videocassette del compianto Signorini a Baresi. Lui si mise subito a ridere ma poi ricordiamoci la sinfonia del Milan. Io dico che il livello dei giocatori della Juventus è maggiore rispetto a quello del Bologna per cui mi aspetto che imparino più in fretta e forse anche meglio grazie alla loro tecnica. Del resto Thiago sa far diventare abilissimi giocatori normali per cui…”.