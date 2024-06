Juve, il ds del Genoa allontana Gudmundsson: “Non è sul mercato”

Quale sarà il futuro di Gudmundsson? Juve e Inter sono interessate ma il direttore sportivo del Genoa lo blinda

Tra i tanti obiettivi di mercato della Juve c’è anche Alfred Gudmundsson, talentuoso attaccante islandese del Genoa. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter ma i rossoblù non sembrano essere però intenzionati a venderlo, come sottolineato anche dal direttore sportivo Ottolini ai microfoni di Sky Sport: “Gudmundsson e Retegui? Non sono sul mercato. È chiaro che il mercato è vario e lungo. Non sono sul mercato, valuteremo se arriveranno offerte. C’è da dire che le ultime due stagioni sono state molto belle e positive. Abbiamo un gruppo straordinario ed è un ambiente in cui si lavora molto bene. I ragazzi stanno benissimo dove sono”.