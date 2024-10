Dotto: “L’imbattibilità della porta della Juventus è da record”

Dotto ha parlato dell'imbattibilità difensiva della Juventus nelle prime sei giornate: il giornalista avrebbe evidenziato il record in corso

Nel suo editoriale su Sportmediaset, Luca Dotto ha parlato dell’imbattibilità difensiva della Juventus e dei suoi zero gol subiti nelle prime sei giornate di Serie A. Ecco cosa ha scritto: “Lo zero alla casella dei gol incassati è il dato da sottolineare in questo avvio stagionale della nuova Juventus targata Thiago Motta. Da quando il campionato assegna i tre punti per la vittoria (1994-95) non era mai successo che una squadra blindasse la porta nelle prime sei giornate. L’imbattibilità bianconera (con 5 presenze tra i pali per Di Gregorio e una per Perin) è finora di 540 minuti”.

Dotto: “Record assoluto del Cagliari molto vicino”

Il giornalista ha proseguito: “Ancora due partite senza incassare reti e la Juve potrà battere il record assoluto che appartiene al Cagliari del 1966-67 allenato da Manlio Scopigno che tre anni dopo avrebbe poi vinto il suo storico scudetto con i gol di Gigi Riva. Adriano Reginato mantenne la porta rossoblù inviolata per 712 minuti: 7 partite intere (630’) + gli 82 minuti di Juventus-Cagliari con gol del bianconero Virginio De Paoli nelle battute finali a interrompere la striscia positiva. Per la cronaca, proprio la Juve (con Heriberto Herrera in panchina) avrebbe poi vinto quel campionato”.