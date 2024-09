Juve, Zanini: "Il gioco offensivo di Motta ora è prevedibile..."

Zanini è ritornato sull'ultima prestazione della Juve in Serie A: per l'ex bianconero, il gioco offensivo di Thiago Motta sarebbe prevedibile

Intervistato a 1 Football Club, Nicola Zanini è ritornato sull’ultimo match della Juventus contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Mi sono divertito, è stata una partita intensa. Il Napoli ha giocato un po’ meglio, mi è piaciuta molto, Conte ha messo in campo una squadra solida: nonostante il cambio modulo la squadra s’è comportata bene. Forse nella fase offensiva hanno peccato entrambe. Il Napoli avrebbe potuto sfruttare meglio alcune occasioni che ha avuto con Kvara e Lukaku, ma giocare contro Bremer non è mai facile; la sostituzione di Vlahovic, invece, dipende dalle scelte di Thiago Motta: non era contento in quel momento, voleva fare una strategia diversa”.

Zanini: “Difesa stabile, attacco prevedibile”

L’ex bianconero ha proseguito: “In questo momento, la Juve, sta dimostrando tanta stabilità dal punto di vista difensivo, ma in attacco sembra molto prevedibile. Fronte Napoli, Conte voleva quel tipo di prestazione e ha avuto dei segnali importanti: sostengo che il Napoli sia uscito bene da quella partita e, soprattutto, per il seguito del campionato, è un’iniezione di fiducia. Poi McTominay è impossibile da togliere dal campo oggi! È un giocatore completo, devi tenerlo sempre in campo. Credo che ci saranno partite in cui il centrocampo può variare: magari giocherà insieme a Lobotka ed Anguissa, ed altre volte, qualcuno di questi, gli farà posto. Conte varierà volta per volta in base all’avversario: sarà una squadra camaleontica”.