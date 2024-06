Italia, la probabile formazione contro la Spagna: fiducia a Chiesa

La probabile formazione dell'Italia in vista della Spagna: Spalletti dà fiducia all'attaccante della Juve Federico Chiesa

Dopo la vittoria nel match di esordio contro l’Albania, l’Italia si prepara a sfidare la Spagna a Euro2024. Gli Azzurri si preparano a schierare la loro formazione migliore, anche se potrebbero esserci alcune novità rispetto alla scorsa partita. Spazio ancora al 4-2-3-1, con Donnarumma in porta e Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco a comporre la linea di difesa. Occhio però a Darmian e Mancini che scalpitano per un posto da titolare. A centrocampo spazio a Jorginho e Barella, mentre sulla trequarti ci Frattesi e Chiesa sono certi di un posto da titolare. Ballottaggio invece tra Pellegrini e Cristante, in quello che potrebbe diventare un 4-3-3. In attacco l’unica punta sarà Scamacca, che si gioca il posto con Retegui.

Italia 4-2-3-1: Donnarumma, Di Lorenzo (Darmian), Calafiori (Mancini), Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Pellegrini (Cristante), Frattesi, Chiesa, Scamacca (Retegui). Ct. Spalletti.