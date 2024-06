Juve-Douglas Luiz, il problema è McKennie: le ultime novità

La trattativa tra la Juve e l'Aston Villa per Douglas Luiz è in fase di stallo a causa di McKennie: le ultime novità

La Juve ha fino al 30 giugno per chiudere il mega scambio con l’Aston Villa che dovrebbe portare a Torino Douglas Luiz e in Inghilterra Iling-Junior e McKennie. Un’affare molto importante per i bianconeri, che vogliono regalare a Thiago Motta un mediano di altissimo livello. La trattativa sembrava ormai essere a un passo ma tutto si è bloccato per colpa del centrocampista americano. Weston non ha infatti trovato l’accordo con l’Aston Villa, facendo così entrare la trattativa in una fase di stallo. Ora le due parti sono al lavoro per limare i dettagli, nella speranza di riuscire a trovare una quadra da qui alla fine del mese.