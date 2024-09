Juve, missione attaccante: Giuntoli tra Vlahovic e David

Giuntoli starebbe lavorando per il futuro attacco della Juventus: gli obiettivi sarebbero il rinnovo di Vlahovic e il cartellino di David

La sosta delle Nazionali non sarà utile solo a Thiago Motta per inserire al meglio gli ultimi arrivati negli schemi della squadra insieme agli altri. A proposito di inserire, anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, nonostante il termine del calciomercato, avrebbe ancora molto lavoro da fare. Infatti, secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’orientamento del dirigente della Juventus sarebbe quella di assicurare un attacco ancora più competitivo nella prossima stagione, se non prima…

L’attacco del futuro: David con o al posto di Vlahovic?

Il nome che stuzzicherebbe il palato di Giuntoli e non solo sarebbe quello di Jonathan David, in forza al Lille. L’attaccante ha un contratto in scadenza nel 2025 e al momento le trattative per il rinnovo ristagnerebbero. Di fronte alla volontà, quella del calciatore, di provare il salto di qualità, la Juventus vorrebbe dire la sua. Sul calciatore la concorrenza sarebbe agguerritissima e la lotta per assicurarsi le sue prestazioni potrebbe partire già a gennaio. Giuntoli pianifica il colpo per l’attacco, da affiancare con, ma forse anche al posto di Dusan Vlahovic. Infatti, anche per il serbo c’è in ballo la questione rinnovo. Il club bianconero starebbe cercando una soluzione per spalmare l’ingaggio del calciatore in più anni e un nuovo tentativo dovrebbe verificarsi a ottobre. Per il momento, l’attaccante avrebbe sempre rifiutato l’idea di accettare tale ipotesi, anche mantenendo a doppia cifra il suo stipendio, attualmente di 12 milioni di euro netti all’anno.