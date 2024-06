Juve, esordio super per Yildiz a Euro2024

Grande prestazione per l'attaccante della Juve Kenan Yildiz all'esordio con la sua Turchia a Euro2024. Il commento

Con un comunicato ufficiale la Juve ha elogiato l’esordio di Yildiz a Euro2024: “Debutto e vittoria per la Turchia di Yildiz che ha superato la Georgia con il risultato di 3-1 nella prima giornata del Girone F, che vede protagoniste anche Portogallo e Repubblica Ceca (match terminato 2-1 in favore dei lusitani). Il fantasista bianconero è sceso in campo dall’inizio nel tridente offensivo alle spalle del centravanti ed è rimasto sul rettangolo verde per 85 minuti, sfiorando anche la gioia della prima rete in un campionato europeo annullata per fuorigioco nella prima frazione. Il prossimo impegno per Yildiz è in programma sabato 22 giugno alle ore 18:00 contro il Portogallo”.