Juve, all in Koopmeiners: Giuntoli ha un piano preciso

La Juve vuole a tutti i costi Koopmeiners: Giuntoli ha in mente un piano ben preciso per acquistarlo. Le ultime novità

Al Bologna era Ferguson, alla Juve potrebbe essere Koopmeiners. Nel 4-2-3-1 di Thiago Motta il ruolo del trequartista è fondamentale, punto di raccordo tra centrocampo e attacco. Il nuovo allenatore bianconero vuole un giocatore di gamba, un incursore che sappia trovare la via del gol ma anche aiutare in fase difensiva. Chi meglio dell’olandese dell’Atalanta? Acquistarlo però sarà tutt’altro che semplice. La Dea lo valuta 60 milioni di euro e Giuntoli ha in mente un piano ben preciso per acquistarlo. La Vecchia Signora nelle prossime settimane contatterà l’Atalanta per fare una prima proposta ufficiale: tra parte fissa e contropartite l’offerta sarà vicina alla cifra richiesta. Nell’affare potrebbe essere inserito Huijsen, talento bianconero che tanto piace a Gasperini. Potrebbe essere proprio lui la chiave di volta per sbloccare la trattativa.