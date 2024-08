Calciomercato Juve, pista Sancho: il giocatore aspetta il Chelsea?

Sancho sarebbe il principale obiettivo di calciomercato della Juve per il reparto d'attacco: il calciatore potrebbe però preferire il Chelsea

Il calciomercato della Juventus potrebbe concludersi con un ultima importante operazione in entrata. Il reparto attenzionato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe quello d’attacco. Dopo Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, si vorrebbe completare la batteria di esterni con un terzo profilo, attualmente individuato in Jadon Sancho. La trattativa con il Manchester United sarebbe aperta e il club bianconero avrebbe già presentato una prima proposta per lui.

Sancho tra Juventus e Chelsea

Sul calciatore però aleggerebbe anche il pericolo dell’agguerrita concorrenza del Chelsea. I Blues starebbero cercando con insistenza di ingaggiare più di un attaccante. Se da una parte la società inglese sarebbe disposta a spendere cifre importarti per Victor Osimhen, dall’altra vorrebbe trovare un accordo low cost per Sancho. A favorire l’ipotesi, secondo The Guardian, ci sarebbe la volontà del giocatore, ben disposto a rimanere in Premier League piuttosto che tentare l’avventura in Serie A.