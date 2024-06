Calciomercato Juve, Di Marzio tuona: “Se salta McKennie, salta tutto”

La Juve vuole Douglas Luiz ma la trattativa con l'Aston Villa rischia di saltare per colpa di McKennie: le parole di Di Marzio

La Juve è da settimane al lavoro per portare a Torino Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano potrebbe essere il primo colpo dell’estate bianconera. La Vecchia Signora e soprattutto l’Aston Villa devono chiudere l’affare prima del 30 giugno, così da permettere agli inglesi di rispettare i paletti del fair play finanziario. La trattativa sembrava ormai in discesa ma si è arenata di fronte alle richieste di McKennie che non ha ancora trovato l’accordo con l’Aston Villa. Gianluca Di Marzio ha spiegato: “È McKennie l’ostacolo allo scambio Dougas Luiz-Juve. Sta facendo le sue richieste e l’Aston Villa non le ha accettate. Se non va, salta il giro. Vedremo se sarà trovata un’altra contropartita o se accontenteranno le richieste di McKennie”.