Di Lorenzo alla Juve? Romano: “L’interesse c’è ma non è l’unica”

Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli e la Juve è interessata al suo cartellino: le parole di Fabrizio Romano sul terzino italiano

Il rapporto tra il Napoli e Di Lorenzo sembra essere ormai al capolinea. Il terzino italiano ha espressamente detto di voler lasciare la Campania e il suo agente è al lavoro per trovare una nuova squadra. De Laurentiis, però, forte del contratto fino al 2029, non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Tra le squadre interessate c’è anche la Juve e il giornalista Fabrizio Romano ha detto: “Non penso ci sia possibilità di andare avanti insieme, la linea è questa ad oggi. Si deve sbloccare in un secondo momento la situazione, post-Europeo: l’interesse della Juve c’è, ma non è il solo e non è una cosa garantita vederlo alla Juve ecco“.