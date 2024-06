Juve, ex collaboratore Allegri: “Nel tempo verrà rivalutato”

Intervenuto su Sky Sport Aldo Dolcetti, ex collaboratore di Allegri, ha parlato dell'ex allenatore bianconero

Intervenuto su Sky Sport Aldo Dolcetti, ex collaboratore di Allegri, ha detto: “È un rammarico? E’ stato un finale forte. Ha chiuso in anticipo quello che probabilmente sarebbe accaduto. Se devo parlare di Max, devo dire che è un top allenatore. Nel tempo verrà rivalutato. Di più e apprezzato rispetto a questi anni”.

Juve, le parole di Dolcetti su Allegri

“È una persona che fa il mestiere di allenatore in modalità molto resistente. Gli ultimi 3 anni sono stati molto complicati, è stata la figura giusta per chiudere questo triennio. Poi ci sono state visioni differenti in società. Max è un animale di campo notevole. Abbinata però alla leggerezza, la distinzione che voleva far capire Chiellini. Conte ha l’ossessione del mestiere dell’allenatore, Max ha anche la leggerezza. Riesce a durare di più. Questo finale può aver smentito, ma dentro c’era la sua livornesità”, ha concluso.