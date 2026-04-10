Mercato Juve, il punto su Leon Goretzka: nuovi contatti

Il centrocampista tedesco ha fretta di decidere il suo futuro lontano dal Bayern Monaco e , nel frattempo, la Juve ha riallacciato i contatti

Leon Goretzka si prepara a diventare uno dei protagonisti assoluti delle prossime settimane di calciomercato. Il classe 1995 vivrà gli ultimi mesi da tesserato del Bayern Monaco per poi lasciare la Baviera il 30 giugno 2026. La Juve lo ha già messo nel mirino da qualche tempo e si sta muovendo in anticipo.

Secondo quanto riferito da Moretto e Romano, inoltre, la Signora in questi giorni ha riallacciato i contatti con gli agenti del giocatore, assistito dall’agenzia Roof che, fra gli altri, gestisce anche Marcos Senesi (altro obiettivo dei bianconeri a parametro zero).

Non solo la Juventus: il Milan lo segue da tempo e sta lavorando per capire come alleggerire le richieste del giocatore. Oltre ai rossoneri, per l’ex-Schalke 04 è c’è grande interesse sia in Spagna, dove l’Atletico fu a un passo da lui a gennaio, sia in Inghilterra con diversi top club che a centrocampo investiranno cifre importante.