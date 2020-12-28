Matuidi: "Comolli l'uomo giusto, Kolo Muani da tenere"
Blaise Matuidi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dei bianconeri in un'intervista concessa a TuttoSport.
Blaise Matuidi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dei bianconeri in un'intervista concessa a TuttoSport.
Felipe Melo ha parlato del momento della Juventus e di quello che potrebbe succedere in casa Inter: il punto
Intervistato da Tuttosport Di Canio ha parlato di Douglas Luiz e Yildiz: le sue parole sui giocatori della Juve
Xavier Jacobelli ha parlato del dilemma rinnovo alla Juventus per Massimiliano Allegri: per il giornalista, sarebbe una questione urgente
Stefano De Grandis ha parlato dei pregi della Juve di Massimiano Allegri: i bianconeri risulterebbero una squadra particolarmente coriacea
Michele Fratini, intermediario di mercato, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della cessione di Moise Kean.
Giorgio Chiellini, ex calciatore e bandiera della Juventus, nelle prossime ore annuncerà la fine della sua carriera.
Tancredi Palmeri ha commentato la prestazione della Juve contro il Lecce: per il giornalista i bianconeri avrebbero faticato nel primo tempo
Holm non vestirà la maglia della Juve nella prossima stagione: il giocatore firma con l'Atalanta che ha superato la concorrenza bianconera
La Juve avrebbe smentito i provvedimenti per delle violazioni da parte di Moise Kean e per il quale il giocatore sarebbe sul calciomercato
Dopo l'addio alla Juve Leandro Paredes è tornato a Torino per fare una cena con alcuni ex compagni bianconeri
Mentre la trattativa tra Inter e Chelsea fatica a decollare, la Juve avrebbe avviato i primi contatti per portare Romelu Lukaku in bianconero
In attesa di definire ruoli chiave, la Juventus rimane in ascolto sul calciomercato: l'Atletico Madrid tenta l'inserimento per Dusan Vlahovic
La Juve attende il rientro di Elkann per decidere definitivamente il futuro di Allegri che appare sempre più saldo sulla panchina bianconera
Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato i precedenti tra i bianconeri e l'Empoli, ricordando anche i gol di Ronaldo.
La formazione bianconera scende in campo contro la squadra di Italiano nella partita valevole per la quarta giornata di ritorno
Da una parte un rimpianto, dall'altra una scelta azzeccata da parte della Juve: Rovella e Arthur sono agli antipodi
In vista della sfida tra Juve e Spezia, la Lega Serie A ha pubblicato una serie in interessanti statistiche sul match
Le parole del campione portoghese della Juventus, premiato ieri come miglior giocatore del secolo dal Globe Soccer Awards
Il post su Instagram con la domanda del portiere della Juventus per l'ex ciclista lombardo, vincitore di ben due Giri d'Italia
Sondate molte piste dai bianconeri
TORINO - Dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha dato ragione al Napoli, in virtù del rinvio della partita contro la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre, la Lega Serie A…
Il giocatore ha parlato
Bianconeri in campo
Il tweet del club bianconero per l'iniziativa ecologica con la società no-profit per la riforestazione
Le parole del giornalista
Piace il giocatore americano
Il giocatore considerato incedibile
L'ex allenatore ha parlato
Il presidente della FIGC ha parlato