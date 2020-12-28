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Massimiliano Allegri

Juventus-Fiorentina: le formazioni ufficiali

redazionejuvenews

La formazione bianconera scende in campo contro la squadra di Italiano nella partita valevole per la quarta giornata di ritorno

Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis

Juventus-Napoli: possibile recupero il 13 febbraio

redazionejuvenews

TORINO - Dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha dato ragione al Napoli, in virtù del rinvio della partita contro la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre, la Lega Serie A…