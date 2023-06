Juve, in attesa di Elkann cresce l’ottimismo di Allegri

Passano le settimane ma poco si muove in casa Juventus. Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il club bianconero ha assorbito una grandissima porzione delle energie della società che solo in questi sta cominciando a rivolgere gli occhi al proprio interno. In particolare, sono due le situazioni prioritarie per il club in ottica progetto sportivo. La prima è la scelta del direttore sportivo, con la Juve che attende novità da Cristiano Giuntoli. L'altra è la decisione sulla permanenza o meno di Massimiliano Allegri come guida tecnica. A differenza del primo caso, la società ha in mano tutte le carte per prendere autonomamente una decisione che non spetta a nessun altro. Eppure, la Vecchia Signora prosegue pazientemente con il suo attendismo, nella speranza di avere presto un quadro generale più chiaro.