Juve, l’Atletico Madrid ci prova per Vlahovic: possibile uno scambio

La bagarre per Vlahovic

Nonostante una stagione tutt'altro che esaltante, l'attaccante serbo della Juventus appare il giocatore più ambito della Vecchia Signora. In testa ai club più interessati ci sarebbe il Bayern Monaco. Questi, negli scorsi giorni, avrebbe già presentato una prima offerta a sua volta respinta. Una risposta che avrebbe condotto i bavaresi a rivedere i propri piani: non uno standby a Vlahovic, ma la ricerca di un alternativa. Questa sarebbe stata individuata in Kolo Muani, attaccante in forza all'Eintracht Francoforte. Profilo non meno costoso però e anch'esso seguito da una schiera di facoltosi club, se non più di quelli che seguono il centravanti ex Fiorentina. Anche in questo caso, la Juventus non ha fretta. La società bianconera attende una controproposta o l'inserimento di un altro club, come per esempio Chelsea e Manchester United. Il club bianconero vorrebbe incassare non di meno della cifra spesa per acquistare il cartellino di Vlahovic un anno e mezzo fa.