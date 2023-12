Juve, Chiellini si ritira: l’ufficialità nelle prossime ore

Giorgio Chiellini, ex calciatore e bandiera della Juventus, nelle prossime ore annuncerà la fine della sua carriera.

Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, appenderà le scarpette al chiodo. Come comunicato da Romeo Agresti, giornalista molto vicino al mondo bianconero, il difensore dei LAFC, dopo due stagione in MLS, concluderà la sua carriera da calciatore.