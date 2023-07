Paredes incontra i giocatori della Juve: “Cena con amici”

Dopo l'addio alla Juve Leandro Paredes è tornato a Torino per fare una cena con alcuni ex compagni bianconeri

Dopo una sola stagione in bianconero Leandro Paredes ha salutato la Juve e ha fatto ritorno al PSG . Il centrocampista argentino non è riuscito a convincere la dirigenza della Vecchia Signora ma i rapporti umani con i compagni di squadra sono comunque rimasti.

Per questo Paredes è tornato in Italia per una cena con Bonucci, Gatti, Pogba, Locatelli, Fagioli, Vlahovic e Perin. In aggiunta alla foto pubblicata sui social la scritta: "Cena con amici".