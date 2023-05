Empoli-Juventus, i precedenti con Ronaldo protagonista

L’Empoli ha vinto solo una delle ultime 19 gare di Serie A contro la Juventus (a fronte di due pareggi e ben 16 sconfitte): successo arrivato per 1-0 il 28 agosto 2021 con una rete di Leonardo Mancuso. L'1-0 a favore della Juventus, finale di cinque incontri, è il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A; il più recente è stato il 30 marzo 2019. Nessuna squadra ha vinto più gare in questa Serie A contro squadre attualmente nella metà bassa della classifica rispetto alla Juventus (14 successi, come Napoli e Inter).

EMPOLI-JUVENTUS, I PRECEDENTI IN TOSCANA La Juventus ha vinto nove trasferte contro l'Empoli in Serie A (2N, 2P); solo contro l'Inter (10) i toscani hanno subito più sconfitte interne nella competizione. La Juventus ha vinto tutte le cinque trasferte di Serie A contro l’Empoli con Massimiliano Allegri in panchina: contro nessuna squadra i bianconeri hanno giocato più incontri fuori casa trovando sempre il successo con questo allenatore. L'ultimo Empoli-Juve è finito 2-3 con le reti bianconere di Kean e Vlahović (doppietta). Per i toscani in gol Zurkowski e La Mantia."