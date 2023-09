Juve, Palmieri: “Nel primo tempo chiusi a metà campo dal Lecce”

Tancredi Palmeri ha commentato la prestazione della Juve contro il Lecce: per il giornalista i bianconeri avrebbero faticato nel primo tempo

Tramite il proprio profilo Twitter, Tancredi Palmeri ha commentato la prestazione della Juventus contro il Lecce in Serie A. Per il giornalista i bianconeri, usciti vincenti grazie a una rete nella ripresa di Arkadiusz Milik , avrebbero enormemente faticato nella prima frazione di gioco. Al punto tale che al giornalista sarebbe sorta una questione spiegata sul suo profilo con ironia.

Ecco le sue parole: "Un secondo tempo sufficiente salva la Juve da una prestazione di cui ogni juventino che si rispetti non può minimamente essere contento. Il primo tempo fa venire il dubbio su cosa diavolo faccia Allegri in allenamento in settimana: Juve chiusa dal Lecce nella sua metà campo".