Juventus-Fiorentina: le formazioni ufficiali

La formazione bianconera scende in campo contro la squadra di Italiano nella partita valevole per la quarta giornata di ritorno

La Juventus scenderà tra poco in campo contro la Fiorentina nella partita valvole per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato italiano di SerieA. Dopo la vittoria ottenuta contro la Salernitana per 0-3, i bianconeri puntano a continuare a vincere per risalire la classifica, dopo essere sprofondati al decimo posto a causa della penalizzazione di 15 punti inflitti dalla Corte Federale d'Appello del CONI, che potrebbe essere ribaltata dal ricordo al Collegio di Garanzia dello Sport.