Dal record di Vlahovic fino a Simone Bastoni: tutte le stats di Juve-Spezia

redazionejuvenews

In vista della sfida tra Juve e Spezia, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "La Juventus ha vinto tutti i quattro precedenti disputati in Serie A TIM contro lo Spezia dopo non essere riuscita a battere i liguri nei due precedenti in Serie B nella stagione 2006/07 (1N, 1P).

Lo Spezia potrebbe diventare il quinto avversario contro cui la Juventus riesce a vincere tutte le prime cinque sfide nella propria storia in Serie A TIM dopo Chievo, Pescara, Sampierdarenese e Siena.

Per la terza stagione consecutiva, Juventus e Spezia si affrontano in Serie A TIM nel corso delle prime sei giornate, dopo il 2020/21 (alla sesta) e il 2021/22 (alla quinta). In entrambe queste gare del girone d’andata, tutte e due le squadre hanno trovato la rete.

La Juventus ha perso l'ultima partita di Serie A TIM giocata di mercoledì, contro il Sassuolo il 27 ottobre 2021. I bianconeri non registrano due sconfitte di fila nel torneo in questo giorno della settimana dal 2005, quando sulla panchina sedeva Fabio Capello.

La Juventus ha pareggiato le ultime due partite di campionato, contro Sampdoria e Roma. I bianconeri non pareggiano tre gare di fila in Serie A TIM da ottobre 2020, quando sulla panchina c’era Andrea Pirlo.

La Juventus ha vinto solo due delle ultime sei partite casalinghe in Serie A TIM (3N, 1P). Da inizio aprile, tra le squadre che hanno disputato almeno sei gare interne in Serie A TIM nel periodo, solo Atalanta (zero) ed Hellas Verona (uno) hanno fatto peggio dei bianconeri.

Lo Spezia ha guadagnato quattro punti nelle prime tre gare di questo campionato, record dopo le prime tre gare stagionali in Serie A TIM (1V, 2P nel 2020/21 e 1N, 2P nel 2021/22). Dopo quattro gare i liguri hanno conquistato quattro punti sia nel 2020/21 che nel 2021/22.

Lo Spezia non ha segnato nell’ultima trasferta di campionato, contro l’Inter; la squadra ligure non rimane due gare esterne di fila senza reti da dicembre 2021, quando la prima delle due fu proprio contro i nerazzurri (la seconda contro la Roma).

Tra le squadre affrontate più di tre volte in Serie A TIM, lo Spezia è quella contro cui l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha il miglior rapporto minuti/gol (una rete in media ogni 84). Quattro le marcature totali contro i liguri, inclusa la sua ultima tripletta nel torneo, nell'ottobre 2021 con la maglia della Fiorentina.

Simone Bastoni (cinque gol in Serie A TIM) ha preso parte a due delle tre reti messe a segno dallo Spezia in questo campionato (assist per Nzola contro l’Empoli e rete contro il Sassuolo). E' uno dei soli tre difensori con almeno cinque gol e 10 assist nella competizione dal 2020/21 in avanti, insieme a Theo Hernández e Marco Davide Faraoni!". (legaseriea.it)