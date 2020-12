Il consiglio di Maifredi: “Juve, prendi il Papu Gomez per tornare cannibale”

TORINO – L’ex allenatore della Juventus, Luigi Maifredi, ha parlato ai microfoni di Quotidiano Sportivo circa la stagione dei bianconeri. Di seguito riportiamo le parole dell’ex allenatore al quotidiano: “Juventus, prendi il Papu Gomez per tornare cannibale. Juve deludente in questo campionato? Parto da una considerazione di fondo: anni fa c’era una fame diversa e uno dei pochi che è rimasto cannibale è Cristiano Ronaldo. Pirlo penso sia preparato anche se la pratica sul campo è molto diversa dalla teoria, soprattutto quando alleni una squadra che non mi convince per lo spirito che esprime. Mi pare che giochino per conto loro. Allegri aveva creato questo gruppo granitico che accettava le scelte perché i risultati arrivavano. C’è poi da considerare che essere dei grandi in panchina dopo essere stati dei grandi in campo non è facile“.

Il tecnico ha poi parlato del mercato che dovrebbe fare la Juventus nella finestra di gennaio consigliando il Papu Gomez: “Rinforzi giusti sul mercato. Bonucci e Chiellini sono forti ma avanti anagraficamente. Demiral non è pronto e De Ligt è forte in area ma non ha quella cattiveria che ci vuole. La manna dal cielo sarebbe il Papu Gomez, che lascerà sicuramente Bergamo. L’uomo giusto per rivitalizzare l’attacco. In attesa di sapere se Dybala resta o va via“.

Ormai è nota la rottura tra il Papu Gomez e l’Atalanta, con l’argentino che sarebbe in attesa di una nuova sistemazione, magari in Italia. L’argentino ha inoltre recentemente dichiarato che quando andrà via da Bergamo racconterà a tutti la sua versione dei fatti: “Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”.