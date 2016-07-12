Juve, Jacobelli: "Il rinnovo di Allegri è una questione da risolvere presto"
Xavier Jacobelli ha parlato del dilemma rinnovo alla Juventus per Massimiliano Allegri: per il giornalista, sarebbe una questione urgente
Xavier Jacobelli ha parlato del dilemma rinnovo alla Juventus per Massimiliano Allegri: per il giornalista, sarebbe una questione urgente
La dirigenza bianconera ha preso i primi contatti per il trequartista islandese, al momento tra i migliori giocatori della Serie A
In Premier hanno puntato il talento argentino di proprietà della Juve. A gennaio potrebbero tornare alla carica per lui
Il centrocampista ex Roma ha rotto con il club francese. l'entourage l'ha proposto ai bianconeri che hanno rispedito al mittente l'offerta
Il centrocampista della nazionale spagnola stuzzica la fantasia della dirigenza bianconera vista la sua duttilità e tecnica
Giuntoli ha strappato l'ok del papà agente per questo i bianconeri sentono di avere in pugno il ragazzo. ma occhio al rilancio del Napoli
L'attaccante italiano, vista l'esplosione di Yildiz, può andare in prestito per trovare minuti in ottica convocazione europea
Il Football Director bianconero si è inserito nella corsa alla mezz'ala per provare a superare i partenopei a oggi in vantaggio
Per il centrale portoghese si stanno limando gli ultimi dettagli, mentre per il centrocampista si lavora per giugno
L'esterno serbo è tentato dall'offerte pregiate della Saudi Pro League. In caso d'addio, la Juve avrebbe già un accordo con l'ex Fiorentina
I bianconeri sono decisi di anticipare la concorrenza dei nerazzurri per il difensore portoghese. Ora bisogna convincere il giocatore
Il centrale bianconero estenderà il suo contratto di un anno con la Juve per poi andare a giocare 6 mesi in prestito ai giallorossi
L'attaccante del bologna sta sconvolgendo la serie a tanto da aprire una contesa fra i maggiori club. La Juve ha individuato la sua punta
Giuntoli è al lavoro per trovare dei rinforzi a gennaio per consentire alla squadra di puntare ai suoi obiettivi
L'argentino pubblica storie nel suo nuovo 'ruolo'
Domenica il croato è uscito dal campo sanguinante: taglio profondo al polpaccio
La bella modella ungherese continua a far breccia non solo nel cuore del suo bel Graziano: sui social, è lei la regina incontrastata...
Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato durante una conferenza congiunta con l'azienda Lavazza a Torino
Vidal ha voluto mostrare a tutti pubblicando un tweet corredato da una foto nella quale compare accanto al figlioletto, Alonso, affetto da diabete di ‘tipo uno'.
COMUNICATO