Calciomercato Juve, sfuma Holm: il giocatore firma per l’Atalanta

Holm non vestirà la maglia della Juve nella prossima stagione: il giocatore firma con l'Atalanta che ha superato la concorrenza bianconera

Sfuma l'obiettivo per la fascia destra Emil Holm, accostato frequentemente alla Juventus. Il giocatore dello Spezia è stato confermato all'Atalanta da Sky Sport. Oggi sarebbero previste le visite mediche per il terzino svedese.

L'interesse della Juventus per il giocatore sarebbe diminuite dopo le prestazioni incoraggianti di Timothy Weah durante i test della preparazione estiva. Cristiano Giuntoli avrebbe comunque tentato di aggiungere un elemento in un reparto discretamente scoperto dall'addio di Juan Cuadrado e l'infortunio di Mattia De Sciglio.

La volontà dell'allenatore Gian Piero Gasperini sarebbe stata decisiva. Holm passerà alla Dea in prestito con diritto di riscatto. In caso l'Atalanta decida di esercitare l'opzione, porterà in dote allo Spezia 8,5 milioni di euro a cui si aggiungono i 2,5 milioni per il prestito.

