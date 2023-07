Mentre la trattativa tra Inter e Chelsea fatica a decollare, la Juve avrebbe avviato i primi contatti per portare Romelu Lukaku in bianconero

Dopo una stagione in prestito all'Inter, il club inglese preferirebbe cedere a titolo definitivo il giocatore piuttosto che utilizzare nuovamente la formula del trasferimento temporaneo. L'Inter avrebbe cercato di riportare l'attaccante belga in nerazzurro ma per il momento l'offerta non ha convinto il Chelsea.