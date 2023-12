De Grandis: “Segnare alla Juve è difficile. Marchio di fabbrica di Allegri”

Ospite a Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato della Juventus in ottica scudetto. Ecco le sue parole: "Per anni crossare contro la Juventus schierata non ha portato gol a nessuno e questi è un marchio di fabbrica di Allegri che non ti dà campo, fa giocare i suoi sotto palla e fare gol alla Juve è difficile. Il gioco è redditizio più che mai e porta punti sempre".