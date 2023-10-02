Giulia Benedetti

Cairo: "Per domani sono scaramantico. La squadra darà l'anima"
Poche parole in vista del match di domani. Il bilancio è nettamente favorevole ai padroni di casa che domani ospiteranno il suo Torino
Poche parole in vista del match di domani. Il bilancio è nettamente favorevole ai padroni di casa che domani ospiteranno il suo Torino
Domani alle 18 andrà in scena la sfida tra Juventus e Torino: i tifosi si preparano così in vista della stracittadina
Pogba aspetta. La Juve aspetta. Sono ore calde dalle parti di Torino dove si attende l'esito delle controanalisi del francese
Ecco l'intervento dell'ex campione del Mondo: dal derby di domani al lavoro che stanno svolgendo Allegri e Juric
Ecco le parole di Locatelli tra passato e presente: dalla rete di due anni fa segnata proprio col Toro alle aspettative per domani
Next Gen titolare? L'emergenza in attacco costringerà Allegri a rivedere qualcosa del suo 3-5-2
Ecco l'intervento di mister Galderisi sul momento della Juve e sull'importanza di un giocatore come Federico Chiesa
Dal Derby della Mole alle condizioni di Vlahovic e Chiesa che preoccupano i bianconeri: tutte le principali novità di giornata sulla Juve
Ecco le parole del giocatore di proprietà della Juve andato in prestito al Genoa in estate
Nel suo lungo intervento, Sabatini suggerisce spunti di riflessione interessanti. Dal passato al presente
Ecco il commento di Gasperini dopo lo 0-0 al Gewiss Stadium contro la Juve, in vista del match di domani di EL. E sulla sfida contro la Lazio...
Ecco il duro attacco di Piccari nei confronti dell'atteggiamento mostrato sul campo da parte della Juventus a Bergamo
Tre anni fa Federico Chiesa sceglieva la Juventus dopo quasi 4 stagioni con la Fiorentina. Ora sempre più leader dentro e fuori dal campo
Alex Del Piero nuovo ds dell'Al Nassr? Più di un'idea per l'ex calciatore corteggiato dal club saudita
Ecco le parole dell'avvocato Paniz sull'incontro di ieri con la dirigenza bianconera e il tema relativo all'aumento di capitale
Rapuano dirigerà il big match di sabato pomeriggio all'Allianz tra Juventus e Torino: ecco la designazione ufficiale
Ecco gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa dove oggi i bianconeri si sono allenati a porte aperte in vista del Derby della Mole
La dedica all'ex bianconero e campione del Mondo con la maglia della Nazionale italiana nel 2006
Qualche dubbio di formazione per Juve e Toro: tra infortunati e certezze. Ecco le possibili scelte in vista del derby della Mole
Ferrero rassicura tutti quasi alla vigilia del Cda in programma per venerdì: una settimana davvero calda in casa Juve
Ecco tutte le possibili ripercussioni dopo che verrà svelato l'esito delle controanalisi del centrocampista francese
Il giovane argentino si sta mettendo in mostra con Di Francesco: sempre più uomo chiave di questo Frosinone
Subito dopo lo stop nazionali la Juventus sarà ospite del Milan a San Siro: vendita libera dalle 12.00 di venerdì 6 ottobre
Vlahovic punta il Torino: lo staff medico ha preparato un programma ad hoc per recuperare in vista di sabato
Il portoghese bussa alla porta della Juve per i famosi 20 milioni di euro ancora non riconosciuti dalla società durante il Covid, ma...
CR7 idolo della tifoseria saudita: ecco come lo hanno omaggiato nel match di ieri vinto dall'Al Nassr per 3-1
Sospiro di sollievo a Milanello dopo lo spavento di sabato in cui l'inglese aveva lasciato il campo molto dolorante
Tanti i messaggi di auguri dai suoi ex tifosi ed appassionati di calcio: il primo compleanno lontano dai campi da gioco per lui
Duro attacco ad Allegri anche da parte di Luca Calamai che si interroga sul reale valore del tecnico toscano all'interno di questa Juve
Settimana bollente dalle parti della Continassa. Dalle controanalisi di Pogba all'impegno di sabato contro gli uomini di Juric