Modalità di acquisto per i biglietti di Milan-Juventus: ecco come

Nell'unica gara casalinga per i rossoneri ci sarà la Juventus. Il prossimo 22 di ottobre (ore 20.45) a San Siro andrà in scena una delle sfide più appassionanti del nostro campionato. In occasione del posticipo della 9° giornata di Serie A (subito dopo la sosta nazionali) è già disponibile l'acquisto dei tagliandi, online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità: