Verso Juventus-Torino: parte il countdown in vista di sabato

Juve e Toro si ritroveranno faccia a faccia sabato pomeriggio all'Allianz Stadium per il Derby della Mole . Entrambe le compagini rivali sono reduci da due 0-0: quello con l'Atalanta portato a casa dai bianconeri , e il pari contro il Verona che ha lasciato molto amaro in bocca agli uomini di Juric. I tifosi di ambedue le parti hanno criticato la prestazione e l'atteggiamento dei giocatori che si sono accontentati di un solo punto nell'ultima giornata di Serie A. Il tecnico granata è ancora alle prese con qualche assenza di troppo, soprattutto in difesa, dove continua l’emergenza.

Alessandro Buongiorno sarà out per circa un mese, per Djidji se ne riparla a novembre. Da valutare le condizioni di Saba Sazonov, che potrebbe farcela per sabato. Il georgiano è uscito durante il match contro l'Hellas ma -come riferisce il Corriere di Torino- , ma gli esami non hanno evidenziato fratture al piede infortunato. Buone notizie anche per Pellegri, che è tornato in gruppo.