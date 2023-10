Juve, dall’Arabia Saudita: Alex Del Piero di nuovo nel mondo del calcio?

Si parla di un suo ritorno nel mondo del calcio. Si tratta dell'ex giocatore della Juventus: la leggenda bianconera Alessandro Del Piero. Secondo rumors provenienti dall'Arabia Saudita e riportate da SportMediaset, l'ipotesi sarebbe davvero realistica. Non si parlerebbe più di Juve: ci sarebbe lo zampino dell'Al Nassr - club saudita in cui gioca un altro ex bianconero CR7- che lo sta corteggiando per offrirgli il ruolo da direttore sportivo della società.