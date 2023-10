Juve, settimana chiave: dal caso Pogba al Derby della Mole

Saranno giorni intensi in casa Juve. Il 5 ottobre Paul Pogba si sottoporrà alle controanalisi per fare chiarezza sulla positività riscontrata dopo Udinese-Juventus del 20 agosto scorso.

Per quanto riguarda il campo invece sabato alle 18.00 ci sarà il Derby della Mole, con il Toro che oggi sarà impegnato contro l'Hellas Verona. Per Bremernulla di grave: il difensore ha raggiunto la panchina chiedendo la sostituzione al 39’ della ripresa ma ha subito rassicurato tutti (“Un crampo mister”). Certo, occorreranno magari un paio di giorni di scarico per il brasiliano prima di iniziare la preparazione in vista di sabato. Per quanto riguarda l'attacco, Allegri spera di recuperare sia Vlahovic che Milik (tra i grandi assenti di ieri sera).