Avv.Paniz: “Due annate pesanti. Valori molto significativi e di spessore”

L'avvocato Maurizio Paniz, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato della tematica relativa all' aumento di capitale: "Non è indispensabile, può essere utile. È vero che la Juve viene da due annate pesanti, ma dobbiamo guardare le prospettive. Abbiamo in pancia valori molto significativi, giocatori di grande spessore. Questo potrebbe essere un elemento importante. Giuntoli è stato chiaro, se ci sono possibilità in entrata e in uscita qualcosa si farà. La Juventus viene prima di tutti i singoli, questo è il punto che deve essere valorizzato".