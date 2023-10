Juve, Soulé come Dybala? Ora la società pensa al rinnovo

Passato al Frosinone in estate, Matias Soulé si sta già mettendo in mostra in questo avvio di stagione. Negli ultimi due match di campionato -contro Fiorentina e Roma- erano presenti allo stadio degli scout della Nazionale italiana per osservare da vicino il giocatore di proprietà della Juve. L'argentino sta trovando gli stimoli giusti e sembra determinato a non fermarsi.