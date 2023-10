Le ultime dalla Continassa: qualche fastidio per Kostic. DV9 a parte

Si allunga la lista degli assenti: oggi è stata la volta di Filip Kostic che ha disertato l'allenamento in vista del Torino. Secondo quanto emerso da BianconeraNews.it, l'esterno serbo sarebbe stato lasciato fuori per un piccolo fastidio alla caviglia sinistra. Il problema però non dovrebbe mettere in dubbio la sua presenza nel match di sabato. Buone notizie invece sul fronte Milik: il polacco -dopo il forfait di domenica contro l'Atalanta- è tornato in gruppo. Dusan Vlahovic invece ha svolto un lavoro personalizzato sul campo. Da valutare le sue condizioni in vista del Derby dove Allegri spera di recuperarlo.