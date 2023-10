Gli auguri del Web a Zlatan Ibrahimovic: l’ex Juve compie 42 anni

Tanti i messaggi di auguri dai suoi ex tifosi ed appassionati di calcio: il primo compleanno lontano dai campi da gioco per lui

Con la maglia della Juve dal 2004 al 2006, Zlatan Ibrahimovic ha collezionato in tutto una media di circa 70' a gara (per un totale di quasi 7mila minuti), 92 le presenze (di cui 80 da titolare, 59 vittorie, 22 pareggi e 11 sconfitte), 26 le reti messe e segno (di cui 2 da subentrato). Tanti i messaggi di auguri che fioccano in Rete. Eccone alcuni: dagli auguri a sé stesso ai messaggi delle sue ex squadre.