Loftus-Cheek tornerà a disposizione per la gara contro i bianconeri

Dopo lo spavento di sabato pomeriggio -quando l'inglese ha lasciato il campo nel bel mezzo di Milan-Lazio- ora in casa rossonera c'è più ottimismo. Le prime sensazioni non erano state delle migliori, ma Ruben Loftus-Cheek dovrebbe restare ai box solo per un paio di match. Salterà senza dubbio l'impegno di domani contro il Borussia Dortmund in Champions League così come quello dopo in campionato contro il Genoa di Gilardino. L'ex Chelsea tornerà dopo la sosta per le nazionali in occasione dell'impegno contro la Juventus. Gli esami a cui si è sottoposto ieri mattina, hanno infatti evidenziato un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria, come riferisce Tuttosport.