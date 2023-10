Calamai: “Salto di qualità? Deve arrivare da Allegri tornando ad essere…”

Durante il suo intervento odierno a TMW Radio, durante la trasmissione radiofonica Maracanà, Luca Calamai ha dato i suoi voti ai match della 7° giornata. Dal Napoli di Rudi Garcia (e il caso Osimhen) al rendimento delle milanesi fino ad arrivare al pari di Bergamo: "Mi chiedo in questa Juventus quanto vale Allegri? Può vincere lo Scudetto se torna ad essere quello creativo, propositivo, della prima esperienza bianconera. Vedo un Allegri molto gestore, conservatore, non ci vedo la sua mano in questa squadra, che comunque è in piena lotta Scudetto. Il salto di qualità non può arrivare da Vlahovic, da Chiesa, ma dall'allenatore".