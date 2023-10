Juve, Allegri non vuole rinunciare a Vlahovic: il piano personalizzato

Moise Kean è stato costretto a fare gli straordinari data la mancanza anche di Milik lì davanti. Con il reparto offensivo in emergenza -a parte Federico Chiesa sempre presente- dopotutto il pari è stata una conquista. Ma i tifosi chiedono di più agli uomini di Allegri e per sabato servirà una prova eccellente, partendo da DV9. Con l'esclusione dalle coppe, la Juve avrà tempo in abbondanza per preparare la stracittadina: lo staff medico ha studiato una tabella personalizzata apposita per l'ex Fiorentina. Prevista per lui qualche sessione in gruppo con il resto della squadra alternata da qualche sessione con sedute individuali per tornare al 100%.