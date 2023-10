Gli auguri a Mauro Camoranesi: l’ex bianconero compie 47 anni

In bianconero l'italo-argentino ha collezionato ben 223 presenze in 8 stagioni a cui si aggiungono 27 gol in campionato, 11 presenze e un gol in Coppa Italia, 50 presenze e 4 gol nelle coppe europee e 3 presenze nella Supercoppa italiana per un totale di 288 presenze e 32 gol.