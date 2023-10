In attesa dell’esito delle controanalisi: gli scenari per Pogba e la Juve

Nelle prossime ore - al massimo entro questo fine settimana- si conoscerà la verità. Cresce l'attesa per l’esito delle controanalisi sulla provetta B a cui si è sottoposto Paul Pogba nella giornata di ieri. Nel laboratorio dell'Acqua Acetosa a Roma- assieme al suo legale ed ai periti di parte- il campione (prelevato dopo la gara di Udine dello scorso 20 agosto) come rivela oggi Tuttosport, è stato sottoposto a screening per trovare tracce di testosterone. In gioco c'è tanto perché l'ex Manchester United rischia di chiudere così la sua carriera. E intanto c'è trepidazione anche dalle parti della Continassa dove la dirigenza bianconera sta aspettando l'esito per capire le prossime mosse.