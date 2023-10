Piccari duro: “La Juve ha fatto la provinciale domenica: ancora in costruzione”

Ecco le parole del direttore di TMWRadio Marco Piccari sulla Juventus durante l'appuntamento odierno de L'Editoriale. Questo il suo commento riguardo l'ultimo impegno di campionato affrontato dagli uomini di Massimiliano Allegri contro l'Atalanta: "E' una squadra ibrida, ancora in costruzione. Si intravede qualcosa in prospettiva per poi rifare qualche passo indietro. Ho l’impressione che la gara con il Sassuolo abbia fatto perdere certezze riguardo una proposta offensiva, tant’è che ora si è ritornati al passato. Contro l’Atalanta è sembra una provinciale. Bisogna però aspettare il vantaggio del calendario con una gara a settimana”.