Galderisi: “La Juventus ha bisogno di fare uno step ulteriore…”

Ecco l'intervento di mister Galderisi sul momento della Juve e sull'importanza di un giocatore come Federico Chiesa

Ecco le parole rilasciate a TMW Radio durante Maracanà da parte di Giuseppe Galderisi: "Chiesa? Sentire un giocatore importante della Juve così positivo mi rende felice, perché la Juventus ha bisogno di fare uno step ulteriore per essere una squadra veramente competitiva. In certi momenti la Juve pare non essere all'altezza ma ha dei campioni che possono aiutare. La concorrenza c'è, ma giocare una volta alla settimana ti aiuta".