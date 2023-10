Gasperini: “Rammarico per domenica contro la Juve, ma ora…”

Nella conferenza stampa del tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini ha commentato così la partita che andrà in scena domani in Portogallo contro lo Sporting Lisbona in Europa League. Ma oltre a questo ha parlato anche dell'impegno di domenica prossima contro la Lazio e l'ultimo match di campionato terminato 0-0 contro la Juve in casa: "In Europa spinta maggiore? Qualcosina è diverso ma teniamo molto anche al campionato. Le competizioni europee hanno un altro fascino. Quanto siamo migliorati? Ancora è un po' presto. Abbiamo fatto delle buone partite, anche con buoni risultati. La partita con la Juve ci lascia un po' di rammarico dal punto di vista del risultato ma siamo motivati a fare sempre bene".