Juventus-Lazio, Massa sarà l’arbitro dell’incontro

Designato il direttore di gara del prossimo incontro

La Juventus, martedì sera, ha dimostrato di aver subito superato il deludente pareggio rimediato a Verona lo scorso fine settimana. I bianconeri, all'"Allianz Stadium", hanno superato lo Spezia con un secco 3-0, che porta le firme di Alvaro Morata, Federico Chiesa e del solito Cristiano Ronaldo, arrivato a quota 19 in questo campionato, cifra che lo consolida al primo posto nella classifica dei marcatori. La squadra di Pirlo è al momento al terzo posto in classifica a quota 49 punti in compagnia dell'Atalanta, che ieri sera ha schiantato il Crotone con un perentorio 5-1. Il secondo posto è distante quattro lunghezze, occupato dal Milan, mentre l'Inter capolista è lontana sette punti (in attesa della sfida col Parma di stasera).

La lotta scudetto, mai come quest'anno, è del tutto aperta ed è difficile fare previsioni su quale squadra possa avere la meglio alla fine. Prossimo impegno in calendario per Cristiano Ronaldo e compagni, che vogliono continuare la propria rincorsa alla vetta, è la partita casalinga con la Lazio, che non ha giocato in questo turno infrasettimanale per via del focolaio di Covid scoppiato in casa Torino. I biancocelesti di Inzaghi sono al settimo posto in classifica e hanno bisogno di una vittoria per continuare la loro rincorsa alla Champions League.