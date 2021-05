Eye on: focus sul Bologna

Il focus sugli avversari di domani

redazionejuvenews

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha fornito un focus sul Bologna, avversario di domani:

"Domani sera, alle ore 20.45, la Juventus sarà impegnata nella sua ultima gara stagionale. I bianconeri se la giocheranno in trasferta sul campo del Bologna e avranno bisogno di una vittoria per cercare di raggiungere il quarto posto in classifica e di chiudere, così, il campionato centrando la terza vittoria consecutiva (la quarta tenendo in considerazione anche il successo nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta). Di fronte la squadra di Mister Pirlo troverà i rossoblù guidati da Sinisa Mihajlovic. I felsinei arrivano a quest’ultimo appuntamento stagionale dopo il pareggio esterno per 2-2 sul campo del Verona che ha permesso loro di salire a quota 41 punti, all’undicesimo posto in classifica.

LO STATO DI FORMA DEL BOLOGNA

Dopo la sconfitta 0-2 contro il Genoa, il Bologna potrebbe perdere due partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2019, quando non trovò la rete in entrambe le gare contro Lazio e Frosinone.

Escludendo le sfide contro formazioni neopromosse, il Bologna ha ottenuto solo un successo (3-1 sulla Samp a marzo) nelle ultime 11 gare di Serie A, anche se ha pareggiato quattro delle sei più recenti (completano sei sconfitte).

QUALCHE NUMERO SUI PRECEDENTI AL DALL’ARA

L’ultimo successo del Bologna in casa contro la Juventus in Serie A risale a novembre 1998, un 3-0 siglato da Paramatti, Signori e Fontolan; da allora i rossoblù hanno ottenuto cinque pareggi e ben 12 sconfitte.

Nelle ultime sette gare casalinghe contro la Juventus in campionato, il Bologna ha segnato una sola rete, con Saphir Taïder nel maggio 2017 (1-2).

Il prossimo sarà il 100° gol segnato dalla Juventus in trasferta contro il Bologna in Serie A.

FOCUS GIOCATORI

Riccardo Orsolini è sia il giocatore del Bologna che ha segnato più gol dal suo approdo in rossoblù (febbraio 2018) con 22 reti che quello che ha fornito più assist vincenti nel periodo (14) in Serie A.

Rodrigo Palacio ha segnato quattro degli ultimi sei gol del Bologna in Serie A, dopo aver messo la firma in quattro dei precedenti 79 degli emiliani nella competizione - le sue due reti contro la Juventus in Serie A sono arrivate con la maglia dell'Inter.

Nicola Sansone è andato a segno nella sua prima sfida di Serie A contro la Juventus, nel gennaio 2013 con il Parma; nelle successive 10 gare contro i bianconeri nella competizione tuttavia ha realizzato una sola rete (nell’ottobre 2015, con il Sassuolo).

Musa Barrow e Federico Chiesa sono i due più giovani giocatori che hanno segnato almeno otto gol e servito almeno otto assist in questa Serie A.

Lukasz Skorupski ha fatto il suo esordio in Serie A nel maggio 2014, proprio contro la Juventus, tra i pali della Roma.