Udinese-Juventus, Chiffi arbitro dell’incontro

Designato l'arbitro del prossimo incontro

redazionejuvenews

La settimana di coppe terminerà questa sera con il ritorno in scena delle semifinali dell'Europa League, che vedranno opposte da una parte Roma e Manchester United e dall'altra Arsenal e Villareal. Nel fine settimana tornerà poi in scena la Serie A con la quintultima giornata di questo campionato. Ancora apertissimo il discorso legato alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con Napoli, Juvee Milan appaiate a quota 66 punti e divise unicamente dalla differenza reti e l'Atalanta al momento seconda con un solo punto di vantaggio su questo terzetto. Non va poi dimenticata la Lazio, tornata prepotentemente in corsa dopo il 3-0 rifilato ai rossoneri e con una gara in meno (il recupero con il Torino) ancora da giocare.

Per la Juventus, un posto nella prossima edizione della massima competizione europea, sarebbe il traguardo minimo di una stagione altalenante, che ha visto i bianconeri non entrare mai prepotentemente nel vivo per il discorso scudetto, che dopo un decennio non entrerà nella bacehca del club. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dal deludente pareggio di Firenze, che ha certificato ancora una volta il rendimento non certo costante tenuto dalla squadra, che appare ormai stanca a livello fisico e mentale. Prossimo impegno in calendario sarà quello in casa dell'Udinese, reduce invece dal roboante successo sul Benevento e ormai quasi salva.

Per Cristiano Ronaldo e compagni sarà importante dare risposte convincenti, anche in vista della finale di Coppa Italia da giocare contro l'Atalanta a metà maggio. La Lega Serie A, negli ultimi minuti, ha diramto le designazioni arbitrali per la giornata numero 33 di questo campionato. A dirigere l'incontro della Dacia Arena, in programma domenica alle ore 18.00, sarà il signor Chiffi, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Ranghietti e dall'aiuto del quarto uomo Piccinini. Al VAR sarà invece presente il signor Nasca, assistito all'AVAR da Galetto.