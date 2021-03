Juventus-Benevento, un solo precedente in Serie A

Il racconto della gara di tre stagioni fa

TRamite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha raccontato l'unico precedente in Serie A a Torino con il Benevento: "C'è un solo precedente tra Juventus e Benevento e risale a 3 campionati fa, quando per la prima volta i campani si sono affacciati in Serie A. Non è passato molto tempo, ma le due squadre sono profondamente cambiate, a partire dalla guida tecnica: Allegri e De Zerbi all'epoca, Pirlo e Inzaghi oggi. Un mutamento che riguarda ancor più gli undici di partenza. Rispetto a quel giorno, la Juve ha ancora 5 giocatori presenti in rosa; il Benevento, invece, solo Antei e Viola.

Apparentemente la sfida non dovrebbe avere storia. Non c'è solo la differenza di valori a pesare, ma anche ciò che fino a quel momento è maturato in campionato. Dopo 11 giornate il Benevento non ha ancora conquistato un punto, ha realizzato solo 4 reti e ne ha incassate 29. Ma il calcio sulla carta spiega ben poco e il campo dice che il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio per 1-0 grazie a una calibrata punizione di Ciciretti. Ai bianconeri non basta creare 8 occasioni per andare all'intervallo più sereni.