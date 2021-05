Top e flop Sassuolo-Juventus: Ronaldo fa 100, Bonucci distratto

Il migliore e il peggiore della gara giocata al Mapei

La Juventus ha riscattato subito la cocente sconfitta subita domenica sera all'Allianz Stadium per mano del Milan, stendendo al tappeto il Sassuolo al Mapei Stadium con un 3-1 senza repliche. A segno per i bianconeri Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, arrivati entrambi a quota 100 gol con la maglia bianconera, e Adrien Rabiot, autore della rete che ha sbloccato la partita. A due partite dal termine, la lotta per un posto alla prossima edizione della Champions League è ancora viva, con Cristiano Ronaldo e compagni ad un solo punto dal Napoli quarto.

Top, Cristiano Ronaldo: finalmente una prestazione degna della sua fama dopo un periodo sottotono. Si sveglia nel finale del primo tempo con una rete stupenda, ubriacando Marlon e spiazzando poi Consigli, raggiungendo così quota 100 gol con la Juventus in tre stagioni. Ha tanta voglia di fare bene e si vede, trascina i suoi compagni alla conquista di tre punti fondamentali in questo momento della stagione. Entra anche nel gol del 3-1, sfortunato nella ripresa quando coglie un palo che gli nega la gioia della doppietta.

Flop, Bonucci: distratto in troppe occasioni. Prima causa il rigore che poteva costare lo svantaggio alla Juve, venendo salvato da Buffon. Un intervento del genere, così in ritardo, non lo si aspetta da uno della sua esperienza. Successivamente entra anche nella rete del 2-1 di Raspadori, lasciando alle sue spalle un buco in cui il giovane attaccante si infila per battere Buffon.